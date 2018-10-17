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14:13

Новую Mazda3 показали на видео

Публичный дебют модели состоится в следующем месяце

Компания Mazda разместила на своем YouTube-канале тизер «тройки» следующего поколения. Публичный дебют новинки, выполненной по мотивам концепт-кара Kai, запланирован на следующий месяц.

Из опубликованных ранее изображений известно, что новая Mazda3 получила измененную оптику, решетку радиатора и другое оформление передней панели. Общая стилистическая концепция будет позаимствована у прототипа Kai, дебютировавшего в Токио осенью прошлого года.

Главным технологическим новшеством после смены поколений должен стать бензиновый двигатель нового семейства SkyActive-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизельных агрегатах. В товарной версии его отдача составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента.

Концептуальная Mazda Kai

«Тройка» текущего поколения доступна на российском рынке по цене от 1 205 000 рублей за автомобиль в кузове седан. Хэтчбек обойдется дороже: его минимальная цена составит 1 295 000 рублей. Седан предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,5 (120 сил и 150 Нм момента) и 1,6 литра (104 силы и 144 Нм момента). Хэтчбек — только 1,5-литровым агрегатом.

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