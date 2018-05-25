Mazda6 получила битурбо дизель

Компания Mazda представила на японском рынке обновленный седан и универсал Atenza (на российском рынке модель известна как Mazda6). Машины получили измененную переднюю часть кузова и новый двигатель — дизельный мотор объемом 2,2 литра.

В пересмотренную гамму двигателей вошли бензиновые моторы объемом 2,0 (165 сил) и 2,5 литра (190 сил), а также новый турбодизель. Это агрегат объемом 2,2 литра, который выдает 190 лошадиных сил и 459 Нм крутящего момента. Мощность предыдущего мотора такого же объема составляла 175 сил и 420 Нм момента.

Внешне от дорестайлинговой модели Mazda Atenza отличается хромированным обрамление решетки радиатора, плавно переходящим в головную оптику.

Он может сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач, шестиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом.

Среди других обновлений: модернизированная подвеска с другими амортизаторами и сайлентблоками, отделка сидений кожей наппа, новые варианты цветового оформления интерьера, а также мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем.

Рестайлинговый седан Mazda6 дебютировал в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо новой внешности, модель получила турбированный двигатель. «Шестерку» укомплектовали наддувным агрегатом 2.5, который также используется на большом кроссовере CX-9.