25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Двухдверка сохранила в стоковом состоянии, так как первый владелец на ней почти не ездил – автомобиль простоял без движения 12 лет. У машины по-прежнему идеальный кузов, интерьер и силовая установка. Тем не менее, перед продажей «ЭрИксу» заменили свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочистили топливный бак и залили свежий бензин.
Проданный экземпляр оснащен 255-сильным роторным двигателем 1.3, пятиступенчатой механической коробкой передач и задним дифференциалом повешенного трения. В оснащение модели входит аудиосистема Bose, люк, противотуманные фары, задний дворник и спойлер.
Ранее также появлялись объявления о продаже других машин с минимальным пробегом. Так, спорткары Honda NSX и Toyota Supra ушли за 151 000 и 121 000 долларов соответственно.