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10:00

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Японскую двухдверку оценили в 70 тысяч долларов

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу). Столько же на американском рынке сейчас стоит, например, Porsche Cayenne (от 65,7 тысячи долларов), а за 69,3 тысячи можно купить новый 350-сильный Porsche 718 Cayman S.
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Двухдверка сохранила в стоковом состоянии, так как первый владелец на ней почти не ездил – автомобиль простоял без движения 12 лет. У машины по-прежнему идеальный кузов, интерьер и силовая установка. Тем не менее, перед продажей «ЭрИксу» заменили свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочистили топливный бак и залили свежий бензин.

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Проданный экземпляр оснащен 255-сильным роторным двигателем 1.3, пятиступенчатой механической коробкой передач и задним дифференциалом повешенного трения. В оснащение модели входит аудиосистема Bose, люк, противотуманные фары, задний дворник и спойлер.

Ранее также появлялись объявления о продаже других машин с минимальным пробегом. Так, спорткары Honda NSX и Toyota Supra ушли за 151 000 и 121 000 долларов соответственно.

Источник Bring A Trailer
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