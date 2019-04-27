25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Двухдверка сохранила в стоковом состоянии, так как первый владелец на ней почти не ездил – автомобиль простоял без движения 12 лет. У машины по-прежнему идеальный кузов, интерьер и силовая установка. Тем не менее, перед продажей «ЭрИксу» заменили свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочистили топливный бак и залили свежий бензин.