Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30

В компании утверждают, что несмотря на компактные размеры, автомобиль получился очень просторным внутри, однако точные размеры салона пока не приводятся. Mazda лишь уточняет, что объем багажника кроссовера составляет 430 литров, что всего на 12 литров меньше, чем у CX-5.