Новую приборку заметили на Mazda3

Пульс

На «Маздах» появятся цифровая приборка

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13 марта 2018

У автомобилей Mazda появится цифровая приборная панель. Ее фотографии, как сообщается издание CarAdvice, были опубликованы на китайском сайте PCAuto.

[Шесть главных фактов об обновленном седане Mazda6](https://motor.ru/lab/allaboutmazdasix.htm)

Шесть главных фактов об обновленном седане Mazda6

Судя по всему, электронную приборную панель испытывают на Mazda3. При этом пока точно не известно, подготовлена ли новинка для серийной машины или концепта, а также не является ли она продуктом стороннего производителя.

Как у нынешней «трешки», в электронной приборке центральное место занимает большой тахометр и цифровой спидометр. Кроме того, у панели, видимо, будет несколько вариантов отображения информации, включая две графические шкалы спидометра и тахометра.

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Вариант отображения информации на цифровой приборке

Вариант отображения информации на цифровой приборке

Приборная панель нынешней Mazda3

Приборная панель нынешней Mazda3

Когда новинка может появиться на серийных машинах, пока не уточняется.

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