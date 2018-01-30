Компания работает над ДВС нового поколения

Пульс

Новые бензиновые «Мазды» станут экологичнее электрокаров

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30 января 2018

Компания Mazda работает над высококомпрессионными двигателями нового поколения, которые по уровню вредных выбросов смогут конкурировать с электрическими силовыми установками. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу отдела по разработке новых агрегатов Митсуо Хитоми.

[Революционный мотор Infiniti с изменяемой степенью сжатия - как это работает](https://motor.ru/lab/infinitimotor.htm)

Революционный мотор Infiniti с изменяемой степенью сжатия - как это работает

Технология, получившая название Skyactiv-3, позволит марке выпускать агрегаты с термическим КПД в 56 процентов (таким образом, больше тепла, полученного от сжигания топлива, можно будет направлять на полезную работу, а не тратить на рассеивание в окружающем пространстве).

При расчете экологичности новых двигателей Mazda учитывает всю цепочку доставки энергии. Для электрокаров – это выбросы диоксида углерода при производстве электроэнергии, для традиционных машин — выбросы от добычи и переработки нефти. По словам представителей компании, их подсчеты показывают, что некоторые электромобили на самом деле «грязнее» машин с бензиновыми моторами.

Mazda пока не называет сроки появления коммерческих образцов агрегатов нового поколения, но уверена, что они смогут продлить жизнь ДВС.

Последняя разработка Mazda в области высокоэффективных двигателей — семейство бензиновых агрегатов Skyactiv-X. Их особенностью является воспламенения горючей смеси при помощи сжатия, как на дизельных моторах. В компании уверяют, что двигатели Skyactiv-X на 20-30 процентов экономичнее нынешних агрегатов Skyactiv-G.

Силовая установка Mercedes-AMG W07 Hybrid.

Силовая установка Mercedes-AMG W07 Hybrid.

На сегодняшний день самым теплоэффективным двигателем является формульная 1,6-литровая «турбошестерка» Mercedes-AMG — термический КПД двигателя составялет 50 процентов. Тот же самый показатель для мотора гиперкара Mercedes-AMG Project One — 43 процента.

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