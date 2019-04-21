Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

Купе сохранилось в стоковом состоянии: как говорится в объявлении, автомобиль простоял без движения 12 лет, так как первый владелец его попросту не использовал. После этого машину перекупил нынешний хозяин, который и выставил ее на торги. Двухдверка прошла небольшую реставрацию, были заменены свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочищен топливный бак и залит свежий бензин. Окрашенный в темно-синий цвет кузов и бежевый кожаный интерьер сохранились в идеальном состоянии.