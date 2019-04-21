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11:00

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

Стоимость машины может достигнуть 100 тысяч долларов

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров. На момент написания новости стоимость автомобиля составляет 42,5 тысячи долларов, однако за оставшиеся шесть дней торгов, как предполагают американские СМИ, цена двухдверки может легко перешагнуть за отметку 100 тысяч долларов.
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Купе сохранилось в стоковом состоянии: как говорится в объявлении, автомобиль простоял без движения 12 лет, так как первый владелец его попросту не использовал. После этого машину перекупил нынешний хозяин, который и выставил ее на торги. Двухдверка прошла небольшую реставрацию, были заменены свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочищен топливный бак и залит свежий бензин. Окрашенный в темно-синий цвет кузов и бежевый кожаный интерьер сохранились в идеальном состоянии.

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В оснащение машины также входит аудиосистема Bose, люк, противотуманные фары, задний дворник и спойлер.

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Заднеприводная Mazda RX-7 приводится в движение 1,3-литровым роторным мотором 13B, выдающим 255 сил (294 Нм). Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним дифференциалом повышенного трения.

До этого на сайте Bring A Trailer выставлялись спорткары Honda NSX и Toyota Supra, у которых тоже был минимальный пробег. Машины ушли за 151 000 и 121 000 долларов соответственно.

Bring A Trailer
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