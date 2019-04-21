Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

Купе сохранилось в стоковом состоянии: как говорится в объявлении, автомобиль простоял без движения 12 лет, так как первый владелец его попросту не использовал. После этого машину перекупил нынешний хозяин, который и выставил ее на торги. Двухдверка прошла небольшую реставрацию, были заменены свечи, масло, фильтры и аккумулятор, а также прочищен топливный бак и залит свежий бензин. Окрашенный в темно-синий цвет кузов и бежевый кожаный интерьер сохранились в идеальном состоянии.
В оснащение машины также входит аудиосистема Bose, люк, противотуманные фары, задний дворник и спойлер.
Заднеприводная Mazda RX-7 приводится в движение 1,3-литровым роторным мотором 13B, выдающим 255 сил (294 Нм). Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним дифференциалом повышенного трения.
До этого на сайте Bring A Trailer выставлялись спорткары Honda NSX и Toyota Supra, у которых тоже был минимальный пробег. Машины ушли за 151 000 и 121 000 долларов соответственно.