Компания объявила отзыв Mazda6, проданных с 2012 по 2015 год

Пульс

Mazda отправит в сервис российские «шестерки» из-за тормозов

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8 февраля 2018

Компания Mazda объявила об отзыве на российском рынке седанов Mazda6. Под сервисную кампанию подпадают 1758 автомобилей, проданных с 2012 по 2015 год. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Я все исправлю! Какие машины отзывали в России из-за дефектов](https://motor.ru/selector/chroncomp.htm)

Я все исправлю! Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Отзыв затрагивает автомобили со стояночным тормозом с механическим тросовым приводом. У них обнаружена недостаточная герметичность защитных чехлов задних тормозных суппортов – туда может попасть вода, что приведет к коррозии. Это, в свою очередь, приведет к подклиниванию тормозов и ослаблению усилия работы «ручника».

На сервисе проверят валы привода стояночного тормоза в левом и правом заднем суппортах. Если будет обнаружена коррозия, то механизм будет заменен на новый и модифицированный. Если коррозия не появилась, то дилер заменит защитный чехол суппорта.

Все работы проведут бесплатно. Проверить, подпадает ли автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров.

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