Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспорта

Мазепин начинал карьеру в картинге. В 2014 году Никита стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а уже в 2015-м он выступал в новозеландской Toyota Racing Series. Затем была Формула-3, а в 2016 году Мазепин стал пилотом по развитию команды «Форс Индия» в Формуле-1. Позже, в 2021-м, он перешел в Haas, однако в своем единственном сезоне в Королевских гонках пилот не заработал очков и занял в личном зачете последнее, 21-е место.