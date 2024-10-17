Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспорта

Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспортаЭкс-пилот Haas Никита Мазепин объявил о завершении карьеры
На одной из своих страниц в соцсетях Мазепин написал, что ему «было больно наблюдать, как все в Формуле-1 продолжают двигаться дальше, и не быть частью этого процесса». «Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения», — добавил уже бывший пилот.
Мазепин начинал карьеру в картинге. В 2014 году Никита стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а уже в 2015-м он выступал в новозеландской Toyota Racing Series. Затем была Формула-3, а в 2016 году Мазепин стал пилотом по развитию команды «Форс Индия» в Формуле-1. Позже, в 2021-м, он перешел в Haas, однако в своем единственном сезоне в Королевских гонках пилот не заработал очков и занял в личном зачете последнее, 21-е место.
В марте 2023-го Европейский суд позволил гонщику выступать в Формуле-1 и других мировых сериях. Однако на него по-прежнему распространяются некоторые ограничительные меры, но только в той мере, «которая позволяет ему вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота», говорится в судебном решении. Мазепину позволили въезжать на территорию Европейского союза для ведения переговоров и заключения соглашений с гоночной командой или со спонсорами. Но этой возможностью он, по всей видимости, уже не воспользуется.