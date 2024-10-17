Новости
Опубликовано 17 октября 2024, 13:18
1 мин.

Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспорта

Экс-пилот Haas Никита Мазепин объявил о завершении карьеры
Последний российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин завершает карьеру. Никита Мазепин, сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, которому принадлежит доля в «Уралкалии», выступал в Формуле-1 до весны 2022 года в составе команды Haas. Однако после начала СВО многие российские спортсмены оказались «отменены», в том числе и Мазепин — Haas расторг контракт и с пилотом, и с «Уралкалием», который был титульным спонсором «конюшни». Россиянин больше двух лет добивался снятия санкций, а теперь объявил об уходе из автоспорта.
Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспорта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лиза Будрина

На одной из своих страниц в соцсетях Мазепин написал, что ему «было больно наблюдать, как все в Формуле-1 продолжают двигаться дальше, и не быть частью этого процесса». «Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения», — добавил уже бывший пилот.

Читайте на тему:

Мазепин начинал карьеру в картинге. В 2014 году Никита стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а уже в 2015-м он выступал в новозеландской Toyota Racing Series. Затем была Формула-3, а в 2016 году Мазепин стал пилотом по развитию команды «Форс Индия» в Формуле-1. Позже, в 2021-м, он перешел в Haas, однако в своем единственном сезоне в Королевских гонках пилот не заработал очков и занял в личном зачете последнее, 21-е место.

В марте 2023-го Европейский суд позволил гонщику выступать в Формуле-1 и других мировых сериях. Однако на него по-прежнему распространяются некоторые ограничительные меры, но только в той мере, «которая позволяет ему вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота», говорится в судебном решении. Мазепину позволили въезжать на территорию Европейского союза для ведения переговоров и заключения соглашений с гоночной командой или со спонсорами. Но этой возможностью он, по всей видимости, уже не воспользуется.

Источник:РБК
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Автоспорт
#Россия