На продажу выставлен Mercedes купе, принадлежавший Леониду Брежневу

У Mercedes-Benz 450 SLC достойное состояние, что не удивительно, ведь пробег небольшой. Бежевый велюровый салон без следов износа. Без вложений не обойтись: есть следы долгого простоя, от времени разрушились материалы шумо- и виброизоляции капота. Зато у будущего владельца есть возможность стать первым владельцем в России, ведь наследники Щёлокова на себя купе не переоформляли.