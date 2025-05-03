Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей

Горден Вагенер подчеркнул, что Mercedes-Benz на является чем-то необходимым, ведь роскошь — это то, что вы хотите, а не то, что вам нужно. Поэтому дизайнер будет уделять больше внимания уважению при проектировании новых автомобилей. «Ты заслуживаешь уважения. Ты чего-то добился в жизни, так что ты заслуживаешь уважения за это», — подчеркнул стилист марки.