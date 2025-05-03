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Опубликовано 03 мая 2025, 17:34
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Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей

Немецкая марка стремится объединить стиль электрокаров и моделей с ДВС
Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей. Горден Вагенер заявил Autocar, что худшей тенденцией дизайна является отсутствие индивидуальности. Mercedes хочет избежать того, чтобы будущие новинки скатились в «море однообразия», ведь в премиум-сегменте это особенно важно. Автомобили являются чем-то большим, чем средство передвижения, и в Штутгарте не собираются выпускать «бытовую технику на колёсах».
Главный дизайнер Mercedes пожаловался на однообразие новых автомобилей
© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Горден Вагенер подчеркнул, что Mercedes-Benz на является чем-то необходимым, ведь роскошь — это то, что вы хотите, а не то, что вам нужно. Поэтому дизайнер будет уделять больше внимания уважению при проектировании новых автомобилей. «Ты заслуживаешь уважения. Ты чего-то добился в жизни, так что ты заслуживаешь уважения за это», — подчеркнул стилист марки.

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Вагенер напомнил о концепт-каре Vision V, главной «фишкой» которого шеф-дизайнер считает знаковую решётку радиатора, которой больше нет ни у кого. Именно решётка радиатора станет тем самым символом, который выделяет Mercedes из моря однообразия. Впрочем, топ-менеджер оговорился: увеличение размера решётки радиатора не обязательно, важен акцент на форме и узнаваемости.

Горден Вагенер ещё раз проговорил, что в будущем все Mercedes-Benz будут выглядеть в одном стиле, и два направления дизайна развивать перестанут. Таким образом, EQE и E-Class станут ближе, а EQS уступит место электрической версии следующего S-Class. Новый GLC также будет выглядеть почти идентично вне зависимости от типа питания.

Источник:Autocar
Автор:Сергей Ильин
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#Электрокары
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