Mercedes-Benz объяснил неудачу EQS: мир просто еще не готов

Вагенер отметил, что Mercedes-Benz EQS, вероятно, был представлен на 10 лет раньше, чем следовало. Кроме того, он признал промахи с маркетингом: электрокар не задумывался как роскошный электрический седан наподобие S-Class, и это отражено в его дизайне. По словам дизайнера, «это очень, очень прогрессивный автомобиль». Возможно, если бы Mercedes-Benz продвигал его как футуристичную версию CLS либо купе S-Class, все было бы иначе, добавил он.

К слову, от самого дизайна публика тоже не в восторге: его аэродинамический силуэт критиковали за излишнюю «обтекаемость» и радикальность, сравнивая автомобиль с огромным желейным бобом.