Mercedes-Benz показал тизер серийного GLB

На шоу-каре был установлен бензиновый турбомотор объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У серийной машины будут версии и послабее — с бензиновыми и дизельными двигателями — а также «горячие» варианты с индексами 35 и 45.