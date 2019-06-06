Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:52

Mercedes-Benz показал тизер серийного GLB

Публичный дебют нового кроссовера состоится осенью на автосалоне во Франкфурте

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер серийного кроссовера GLB — в виде концепта машина дебютировала в апреле. Производитель назвал новинку «интеллектуальной как смартфон и практичной как мультитул».
Загрузка...

На сегодняшний день известно, что Mercedes-Benz GLB построен на растянутой «тележке» от нынешнего A-Class. Кроссовер отличается угловатым дизайном, что должно положительно сказаться на запасе места в салоне, прямоугольными фарами, задними фонарями в стиле флагманского GLS и третьим рядом сидений. В модельном ряду Mercedes-Benz новый GLB расположится между GLA и GLC.

На шоу-каре был установлен бензиновый турбомотор объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У серийной машины будут версии и послабее — с бензиновыми и дизельными двигателями — а также «горячие» варианты с индексами 35 и 45.

Концепт Mercedes-Benz GLB

По предварительной информации, серийный GLB покажут на автосалоне во Франкфурте. Продажи модели начнутся в первой половине 2020 года.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...