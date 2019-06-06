Mercedes-Benz показал тизер серийного GLB

На сегодняшний день известно, что Mercedes-Benz GLB построен на растянутой «тележке» от нынешнего A-Class. Кроссовер отличается угловатым дизайном, что должно положительно сказаться на запасе места в салоне, прямоугольными фарами, задними фонарями в стиле флагманского GLS и третьим рядом сидений. В модельном ряду Mercedes-Benz новый GLB расположится между GLA и GLC.
На шоу-каре был установлен бензиновый турбомотор объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У серийной машины будут версии и послабее — с бензиновыми и дизельными двигателями — а также «горячие» варианты с индексами 35 и 45.
По предварительной информации, серийный GLB покажут на автосалоне во Франкфурте. Продажи модели начнутся в первой половине 2020 года.