Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

Шоу-кар приводит в движения бензиновый турбомотор M 260 объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У него три режима работы: Eco и Comfort распределяют момент между осями в соотношении 80:20, Sport — 70:30. Кроме того, есть внедорожный профиль, в котором муфта выполняет роль межосевого дифференциала и передает 50 процентов тяги на задние колеса.