Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

Концепт Mercedes-Benz GLB в длину насчитывает 4634 миллиметра (он всего на 22 миллиметра короче старшего GLC). Ширина и высота выставочного кроссовера составляют 1890 и 1900 миллиметров соответственно. Последний параметр рассчитан с учетом навесного оборудования. Колесная база — 2829 миллиметров.
Шоу-кар приводит в движения бензиновый турбомотор M 260 объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У него три режима работы: Eco и Comfort распределяют момент между осями в соотношении 80:20, Sport — 70:30. Кроме того, есть внедорожный профиль, в котором муфта выполняет роль межосевого дифференциала и передает 50 процентов тяги на задние колеса.
Mercedes-Benz GLB оборудован тремя рядами сидений. Второй складывается в пропорции 40:20:40 и может продольно перемещаться на 140 миллиметров: 90 вперед и 50 назад. Сиденья можно сложить и немного сдвинуть с помощью рычажка Easy-Entry, что облегчает доступ к третьему ряду. В отделке салона используется кожа наппа, нубук, натуральное дерево. Декоративные панели выполнены из крацованного алюминия.
По предварительной информации, серийный GLB покажут на автосалоне во Франкфурте. Продажи модели начнутся в первой половине 2020 года.