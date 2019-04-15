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16:53

Mercedes-Benz представил маленький семиместный кроссовер

Кроссовер получил угловатый дизайн и три ряда кресел в салоне

Компания Mercedes-Benz показала, каким будет серийный кроссовер GLB. Новинка пока носит статус концепта, но, вероятно, именно в таком виде доберется до конвейера. GLB построен на растянутой платформе нынешнего A-Class и по сравнению с другими кроссоверами марки имеет более угловатый дизайн, что должно положительно сказаться на запасе места в салоне.

Концепт Mercedes-Benz GLB в длину насчитывает 4634 миллиметра (он всего на 22 миллиметра короче старшего GLC). Ширина и высота выставочного кроссовера составляют 1890 и 1900 миллиметров соответственно. Последний параметр рассчитан с учетом навесного оборудования. Колесная база — 2829 миллиметров.

Шоу-кар приводит в движения бензиновый турбомотор M 260 объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic с электромеханической муфтой подключения задней оси. У него три режима работы: Eco и Comfort распределяют момент между осями в соотношении 80:20, Sport — 70:30. Кроме того, есть внедорожный профиль, в котором муфта выполняет роль межосевого дифференциала и передает 50 процентов тяги на задние колеса.

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Mercedes-Benz GLB оборудован тремя рядами сидений. Второй складывается в пропорции 40:20:40 и может продольно перемещаться на 140 миллиметров: 90 вперед и 50 назад. Сиденья можно сложить и немного сдвинуть с помощью рычажка Easy-Entry, что облегчает доступ к третьему ряду. В отделке салона используется кожа наппа, нубук, натуральное дерево. Декоративные панели выполнены из крацованного алюминия.

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По предварительной информации, серийный GLB покажут на автосалоне во Франкфурте. Продажи модели начнутся в первой половине 2020 года.

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