Mercedes-Benz начал продажи нового трехрядного кроссовераНовинка немецкой фирмы предназначена для китайского рынка
Mercedes-Benz начал продажи нового трехрядного кроссовера. В Поднебесной дебютировал длиннобазный GLC второго поколения, которому добавили в виде опции ещё один ряд кресел. Вероятно, новинка будет эксклюзивом для КНР, ведь доселе удлинённые кроссоверы подразделения Beijing-Benz на экспорт не поставляли. Отличия от «глобальных» GLC сводятся к иному кузову, наличию семиместного салона и моторной гамме, состоящей из единственной «турбочетвёрки» 2.0.
Спереди китайский Mercedes-Benz GLC L идентичен «глобальной» модели, дебютировавшей прошлым летом. А вот задняя часть кузова и салона перекроена: габаритная длина увеличилась на 110 миллиметров до 4826 миллиметров, изменились двери, линия крыши, задние крылья и даже рейлинги. Даже у пятиместного кроссовера задний ряд можно сдвигать продольно.
Семиместный Mercedes-Benz GLC 300 L, autohome.com.cn
На галёрке установлены кресла с выдвижными подголовниками, по центру есть пара подстаканников и блок с USB-разъёмами. Объём багажника в семиместной конфигурации невелик, но по трансформации ограничений нет: можно сложить оба задних ряда кресел, образовав ровный пол. Базовый китайский GLC L богаче европейского или американского аналога: пакет AMG-Line, виртуальная приборная панель и полный привод доступны по умолчанию.
Семиместный Mercedes-Benz GLC 300 L, autohome.com.cn
Гамма состоит из двух модификаций GLC 260 L 4Matic (204 силы) и GLC 300 L 4Matic (258 сил), обе — с умеренно-гибридным «довеском», бензиновым 2,0-литровым турбомотором и 9-ступенчатым автоматом. По сравнению с предшественником новинка стала тяжелее почти на два центнера.
Первые покупатели получат свои кроссоверы в марте, однако сборка ведётся с декабря, а предзаказы уже принимают. Вероятно, новый GLC будет дороже одноимённого длиннобазного кроссовера первого поколения, который стоит от 406 300 юаней (эквивалент 4,12 миллиона рублей).