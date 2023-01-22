Mercedes-Benz начал продажи нового трехрядного кроссовера

На галёрке установлены кресла с выдвижными подголовниками, по центру есть пара подстаканников и блок с USB-разъёмами. Объём багажника в семиместной конфигурации невелик, но по трансформации ограничений нет: можно сложить оба задних ряда кресел, образовав ровный пол. Базовый китайский GLC L богаче европейского или американского аналога: пакет AMG-Line, виртуальная приборная панель и полный привод доступны по умолчанию.