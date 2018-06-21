Внедорожник показали на военной выставке в Париже

Пульс

Mercedes-Benz построил военный «Гелик» без стекол и дверей

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21 июня 2018

Концерн Daimler представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных, сообщает интернет-портал Jane's 360. Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2 оснащен легкой надстройкой с креслами-«ковшами» и каркасом безопасности.

[Видео: на Mercedes-Benz G500 4x4² через заброшенный город](https://motor.ru/stories/gelendwagen.htm)

Видео: на Mercedes-Benz G500 4x4² через заброшенный город

Аббревиатура MRV означает Multi Role Vehicle — «многоцелевой автомобиль». Вся механическая часть заимствована у легкого броневика Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4. Это шасси G461 с колесной базой 3428 миллиметра, трехлитровый дизель V6 3.0 мощностью 185 лошадиных сил, сблокированный с пятидиапазонным «автоматом» и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.

Главные отличия от обычных «гражданских» внедорожников G-класса — это портальные мосты, позволившие увеличить дорожный просвет с 245 до 412 миллиметров. Аналогичные мосты использованы на экстремальных «гражданских» версиях Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 и Mercedes-Benz G500 4x4².

Фото [Epsilor](https://mobile.twitter.com/electric_fuel/status/1006141670944014336)

Фото Epsilor

[Тест нового Mercedes-AMG G 63. Стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?](https://motor.ru/testdrives/newmercedesamgg63.htm)

Тест нового Mercedes-AMG G 63. Стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?

Усиленная подвеска — с двумя амортизаторами на каждое колесо. Использованы колеса с посадочным диаметром 18 дюймов и зажимами-«бэдлоками», которые предохраняют шины от разбортирования. Дизельный двигатель приспособлен к длительной работе на низкосортном топливе.

Внедорожник MRV 6.2 имеет длину более 5,5 метров и высоту более 2,1 метра (с тентованной крышей). На борту могут разместиться до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3000 килограммов. Глубина преодолеваемого брода — до одного метра.

Опционально для машины предлагается противопульное бронирование нижней части кузова и бронеплита под днищем. Возможна установка различных типов кузовов и надстроек. По словам представителей Daimler, машина полностью готова к серийному производству.

MB Gelandewagen: история в фотографиях

От воина бездорожья до суперкабриолета: все про культовый «Гелик»

Shaun Connors / Jane's International Defence Review
Теги:
Mercedes-BenzG-Class
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