Посмотрите на особый автобус Mercedes Sprinter: он стоит 74 млн рублей

Внешность этого утилитарного микроавтобуса оказалась обманчива

В России продают Mercedes Sprinter за 74 миллиона рублей, и вот почему. На классифайдах появились объявления о продаже автобуса, переоборудованного в офис на колёсах. Посадочная формула 7+1, а без учёта водителя и переднего пассажира огромный салон предоставлен шестерым! При этом Mercedes-Benz Sprinter превратили в бронекапсулу: за сдвижной дверью и задними распашными створками настоящий сейф, вместо стёкол листы металла.