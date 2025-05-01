Посмотрите на особый автобус Mercedes Sprinter: он стоит 74 млн рублей

Посмотрите на особый автобус Mercedes Sprinter: он стоит 74 млн рублейВнешность этого утилитарного микроавтобуса оказалась обманчива
Снаружи Mercedes-Benz Sprinter мало чем отличается от обычных микроавтобусов: специальные шины и толстую окантовку передних стёкол заметят не все. Броневик сертифицирован по российскому стандарту Бр4/Бр5, что означает защиту от подрыва самодельного взрывного устройства эквивалента 0,3 килограмма тротила и обстрела из автомата пулями калибра 7.62.
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За стандартной сдвижной дверью распашная створка с небольшим пуленепробиваемым стеклом, с кормы тоже остался квадратный лючок с бойницами. В салоне две пары ультракомфортных раздельных кресел с обилием электрорегулировок и пассивный задний диван. Есть столики, холодильник, бар, медиасистема с 43-дюймовым телевизором и сабвуфером, контурная подсветка. Техника стандартная: со 190-сильным турбодизелем 2.0 сочетается 6-ступенчатая «механика».
За 74 миллиона рублей покупатель получит новый автомобиль 2023 года выпуска со зарегистрированными изменениями в конструкцию (СКТС). Сегмент микроавтобусов с баллистической защитой узкий: подобные машины можно вспомнить разве что в Гараже особого назначения, причём там тоже делают ставку на Mercedes-Benz Sprinter.