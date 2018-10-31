Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски в стиле AMG

Алюминиевая рама коляски весит 8,9 килограмма, кресло — 4,1 килограмма. Коляска оснащена регулируемой подвеской, шинами Solight Ecco с воздушной камерой, телескопической ручкой, стояночным тормозом и отсеком для хранения вещей. Кресло с регулируемой подставкой для ног и отражателями можно развернуть на 180 градусов, а также полностью разложить. Мягкий верх с бесшумным механизмом регулировки создает особую климатическую зону и защищает от солнца.
На шасси коляски можно установить переноску для младенцев. Дополнительно к ней прилагаются зонтик, две сумки, ножная муфта, подголовник и ветрозащитный экран для кресла. В качестве опции можно приобрести органайзер для мелких вещей и чехол от дождя.
В ноябре прошлого года Mercedes-Benz представил лимитированную серию велосипедов, посвященную суперкару Mercedes-AMG GT R и 50-летнему юбилею AMG. Цена карболового шоссера составила 7109 евро (около 560 тысяч рублей по текущему курсу).