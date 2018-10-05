Суперкар McLaren 720S сделали легче для трек-дней

Базой для 720S Track Pack стал суперкар в исполнении Performance. Такие машины можно узнать по воздухозаборникам на капоте и задних крыльях, корпусам боковым зеркал из карбона, а также фоновой подсветке моторного отсека. Track Pack дополняет их легкосплавными дисками, активным задним спойлером из углепластика от отделения MSO и спортивным выхлопом.
В салоне трековой версии 720S установлены ковшеобразные сиденья с каркасом из углеродного волокна, руль с отделкой алькантарой и карбоновыми лепестками, а также шеститочечные ремни безопасности, закрепленные на титановой штанге. Кроме того, в пакет входит трековая система телеметрии, фиксирующая время круга и разницу во времени по секторам.
Изменений по технике не произошло. McLaren 720S Track Pack оснащен 4,0-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. Не изменились и динамические характеристики: с места до ста километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды.
Цена McLaren 720S с пакетом Track Pack увеличивается на 28 360 фунтов стерлингов — до 224 700 фунтов стерлингов (19,54 миллиона рублей).