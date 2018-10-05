Суперкар McLaren 720S сделали легче для трек-дней

Изменений по технике не произошло. McLaren 720S Track Pack оснащен 4,0-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. Не изменились и динамические характеристики: с места до ста километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды.

Цена McLaren 720S с пакетом Track Pack увеличивается на 28 360 фунтов стерлингов — до 224 700 фунтов стерлингов (19,54 миллиона рублей).