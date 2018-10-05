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12:59

Суперкар McLaren 720S сделали легче для трек-дней

Британский производитель представил для суперкара новый спорт-пакет

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Компания McLaren представила новый трековый пакет опций для суперкара 720S. Он позволяет снизить массу машины на 24 килограмма. Это достигается за счет установки облегченных компонентов.

Базой для 720S Track Pack стал суперкар в исполнении Performance. Такие машины можно узнать по воздухозаборникам на капоте и задних крыльях, корпусам боковым зеркал из карбона, а также фоновой подсветке моторного отсека. Track Pack дополняет их легкосплавными дисками, активным задним спойлером из углепластика от отделения MSO и спортивным выхлопом.

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В салоне трековой версии 720S установлены ковшеобразные сиденья с каркасом из углеродного волокна, руль с отделкой алькантарой и карбоновыми лепестками, а также шеститочечные ремни безопасности, закрепленные на титановой штанге. Кроме того, в пакет входит трековая система телеметрии, фиксирующая время круга и разницу во времени по секторам.

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Изменений по технике не произошло. McLaren 720S Track Pack оснащен 4,0-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. Не изменились и динамические характеристики: с места до ста километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды.

Цена McLaren 720S с пакетом Track Pack увеличивается на 28 360 фунтов стерлингов — до 224 700 фунтов стерлингов (19,54 миллиона рублей).

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