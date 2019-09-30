Появились первые изображения нового супергибрида McLaren

Никаких подробностей о McLaren BC03 нет. По рендерам можно предположить, что гиперкар построен на базе Senna, но имеет другой кузов с более развитым аэродинамическим «оперением». Среди особенностей — продольный задний плавник и интегрированное антикрыло со светодиодными стоп-сигналами.
По слухам, в качестве силовой установки будет использоваться связка из битурбомотора 4.0 V8 и электрической надстройки. Суммарная отдача составит около 1100 лошадиных сил. Не исключено, что McLaren BC03 также получит полный привод e-AWD: задние колеса будет раскручивать ДВС, передние — электромотор.
Новинка станет серийным воплощением виртуального Ultimate Vision Gran Turismo, представленного в 2017 году. По замыслу авторов, построенный вокруг карбонового шасси гиперкар приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из битурбо двигателя 4.0 V8 и двух электромоторов. Суммарная отдача — 1150 лошадиных сил и 1275 Нм крутящего момента.