Появились первые изображения нового супергибрида McLaren

Никаких подробностей о McLaren BC03 нет. По рендерам можно предположить, что гиперкар построен на базе Senna, но имеет другой кузов с более развитым аэродинамическим «оперением». Среди особенностей — продольный задний плавник и интегрированное антикрыло со светодиодными стоп-сигналами.