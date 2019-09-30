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10:43

Появились первые изображения нового супергибрида McLaren

BC03 выпустят тиражом всего в пять экземпляров

В Сети появились первые изображения нового гиперкара McLaren. Новинка выйдет сверхмалой серией в пять экземпляров и пока носит внутреннее обозначение BC03 — от bespoke commission, то есть изготовлена по спецзаказу.

Никаких подробностей о McLaren BC03 нет. По рендерам можно предположить, что гиперкар построен на базе Senna, но имеет другой кузов с более развитым аэродинамическим «оперением». Среди особенностей — продольный задний плавник и интегрированное антикрыло со светодиодными стоп-сигналами.

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По слухам, в качестве силовой установки будет использоваться связка из битурбомотора 4.0 V8 и электрической надстройки. Суммарная отдача составит около 1100 лошадиных сил. Не исключено, что McLaren BC03 также получит полный привод e-AWD: задние колеса будет раскручивать ДВС, передние — электромотор.

Новинка станет серийным воплощением виртуального Ultimate Vision Gran Turismo, представленного в 2017 году. По замыслу авторов, построенный вокруг карбонового шасси гиперкар приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из битурбо двигателя 4.0 V8 и двух электромоторов. Суммарная отдача — 1150 лошадиных сил и 1275 Нм крутящего момента.