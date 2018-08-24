Белый Mclaren F1 продают за 1,5 миллиарда рублей

Машина снабжена так называемым «набором с высокой прижимной силой». Иными словами, на машине установлены передние крылья, бампер, сплиттер и заднее антикрыло от версии F1 LM, которая была создана по мотивам гоночной версии F1 GTR. Mclaren F1 GTR наиболее знаменит победой в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1995 году.

Этот вариант оперения предлагался Маклареном в качестве опции в последние годы производства. Но машина с номером 14 была построена в 1994 году: это значит, что новое оперение было установлено позже.