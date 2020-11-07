18:18

Видео: в Сочи водитель McLaren протаранил Ferrari 488 Spider

На юге России столкнулись суперкары общей мощностью 1320 лошадиных сил

© instagram.com/versatily_mike
Сергей Ильин
В Центральном районе Сочи случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель McLaren 650S Spider неудачно вышел на обгон и протаранил другой спайдер — Ferrari 488. В аварии никто не пострадал, но суперкарам предстоит дорогостоящий ремонт, ведь оба автомобиля оказались сильно повреждены.

В УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю признали виновным в инциденте водителя McLaren — в релизе сказано, что владелец 650S не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с Ferrari, а затем ударил бордюр.

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Фото: УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю

Рублевую цену McLaren 650S Spider 2015 года выпуска на вторичном рынке определить сложно, ведь в Россию британские суперкары официально не поставляются, и их продажи штучные. В США спайдеры 650S 2014-2016 годов выпуска в исправном состоянии стоят от 140 до 160 тысяч долларов (11-14 миллионов рублей).

За небитую 670-сильную Ferrari 488 Spider 2017 года выпуска в России просят около 20 миллионов рублей, цены в США колеблются около отметки 300 тысяч долларов (23 миллиона рублей).

Интересно, что ДТП с McLaren и Ferrari произошло в нескольких километрах от автодрома Сочи, на котором проходит Гран-при России Формулы-1, а окрашены два спайдера в те же цвета, что и гоночные болиды: итальянская двухдверка — в канонический красный, а британский суперкар — в исторический для гоночных McLaren оранжевый.

Видео: instagram.com/versatily_mike

Месяц назад похожее курьёзное ДТП произошло в Великобритании: в Бирмингеме арендованный Rolls-Royce Ghost «догнал» кроссовер Lamborghini Urus.