Видео: в Сочи водитель McLaren протаранил Ferrari 488 Spider

В УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю признали виновным в инциденте водителя McLaren — в релизе сказано, что владелец 650S не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с Ferrari, а затем ударил бордюр.
Фото: УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю
Рублевую цену McLaren 650S Spider 2015 года выпуска на вторичном рынке определить сложно, ведь в Россию британские суперкары официально не поставляются, и их продажи штучные. В США спайдеры 650S 2014-2016 годов выпуска в исправном состоянии стоят от 140 до 160 тысяч долларов (11-14 миллионов рублей).
За небитую 670-сильную Ferrari 488 Spider 2017 года выпуска в России просят около 20 миллионов рублей, цены в США колеблются около отметки 300 тысяч долларов (23 миллиона рублей).
Интересно, что ДТП с McLaren и Ferrari произошло в нескольких километрах от автодрома Сочи, на котором проходит Гран-при России Формулы-1, а окрашены два спайдера в те же цвета, что и гоночные болиды: итальянская двухдверка — в канонический красный, а британский суперкар — в исторический для гоночных McLaren оранжевый.
Месяц назад похожее курьёзное ДТП произошло в Великобритании: в Бирмингеме арендованный Rolls-Royce Ghost «догнал» кроссовер Lamborghini Urus.