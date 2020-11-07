Видео: в Сочи водитель McLaren протаранил Ferrari 488 Spider

Рублевую цену McLaren 650S Spider 2015 года выпуска на вторичном рынке определить сложно, ведь в Россию британские суперкары официально не поставляются, и их продажи штучные. В США спайдеры 650S 2014-2016 годов выпуска в исправном состоянии стоят от 140 до 160 тысяч долларов (11-14 миллионов рублей).

За небитую 670-сильную Ferrari 488 Spider 2017 года выпуска в России просят около 20 миллионов рублей, цены в США колеблются около отметки 300 тысяч долларов (23 миллиона рублей).