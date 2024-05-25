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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 16:00
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McLaren построил особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны

Автомобиль получил название Senna Sempre
Компания McLaren построила особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки. В 2024 году на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в рамках Гран-при Эмилии-Романьи компания Ducati показал Monster Senna, созданный в память о трёхкратном чемпионе мира. На Гран-при Монако уже McLaren показал особый суперкар Senna, посвящённый рекордным шести победам бразильца в гонке по улицам Монте-Карло.
McLaren построил особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны
© McLaren
Александр Пономарёв

Краски, выбранные для специальной ливреи Senna Semper, отражают цвета бразильского флага с ярко-жёлтыми, зелёными и синими оттенками, объединёнными с помощью новой технологии размывки, разработанной MSO. Эта техника позволяет краскам сливаться друг с другом, не создавая дополнительных цветов, а также имитирует скорость и движение развевающегося флага. Этот эффект также применён к значку McLaren на носу автомобиля.

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Зелёные и белые элементы вокруг остекления и воздухозаборников вдохновлены деталями дизайна культового гоночного шлема Айртона Сенны. На панелях, закрывающих большие воздухозаборники по бокам автомобиля, специалисты по покраске MSO нанесли два разных изображения Айртона Сенны. Нанесенный вручную и требующий исключительного внимания к деталям, эффект точечной матрицы оживает на расстоянии, изображая бразильца на трассе и за её пределами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© McLaren

Яркую глянцевую окраску кузова дополняют панели из углеродного волокна — аналогичная тема продолжена и в интерьере. Салон отделан эксклюзивной обивкой из жёлтой алькантары с зелёной перфорацией, а на руле появилась белая «нулевая» отметка. Пороги дверей, обитых чёрной алькантарой, украшены подписью Айртона Сенны и его цитатой, объясняющей его этику и философию: «У меня нет кумиров. Я восхищаюсь работой, преданностью своему делу и компетентностью».

Источник:McLaren
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#McLaren
#Senna
#Суперкары