McLaren построил особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны

Автомобиль получил название Senna Sempre

Компания McLaren построила особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки. В 2024 году на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в рамках Гран-при Эмилии-Романьи компания Ducati показал Monster Senna, созданный в память о трёхкратном чемпионе мира. На Гран-при Монако уже McLaren показал особый суперкар Senna, посвящённый рекордным шести победам бразильца в гонке по улицам Монте-Карло.