McLaren построил особый суперкар Senna в честь Айртона Сенны

McLaren построил особый суперкар Senna в честь Айртона СенныАвтомобиль получил название Senna Sempre
Краски, выбранные для специальной ливреи Senna Semper, отражают цвета бразильского флага с ярко-жёлтыми, зелёными и синими оттенками, объединёнными с помощью новой технологии размывки, разработанной MSO. Эта техника позволяет краскам сливаться друг с другом, не создавая дополнительных цветов, а также имитирует скорость и движение развевающегося флага. Этот эффект также применён к значку McLaren на носу автомобиля.
Зелёные и белые элементы вокруг остекления и воздухозаборников вдохновлены деталями дизайна культового гоночного шлема Айртона Сенны. На панелях, закрывающих большие воздухозаборники по бокам автомобиля, специалисты по покраске MSO нанесли два разных изображения Айртона Сенны. Нанесенный вручную и требующий исключительного внимания к деталям, эффект точечной матрицы оживает на расстоянии, изображая бразильца на трассе и за её пределами.
я выбрал вместо рекламы.
Яркую глянцевую окраску кузова дополняют панели из углеродного волокна — аналогичная тема продолжена и в интерьере. Салон отделан эксклюзивной обивкой из жёлтой алькантары с зелёной перфорацией, а на руле появилась белая «нулевая» отметка. Пороги дверей, обитых чёрной алькантарой, украшены подписью Айртона Сенны и его цитатой, объясняющей его этику и философию: «У меня нет кумиров. Я восхищаюсь работой, преданностью своему делу и компетентностью».