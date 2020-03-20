McLaren разработает медицинское оборудование для больных коронавирусом

По данным Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Недостаток в оборудовании медицинские учреждения стали испытывать после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся по всей Европе. Один консорциум возглавляет McLaren, другой — Nissan, третий — фирма Meggitt, разрабатывающая системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности.
Причем McLaren отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах; Nissan помогает производителям медицинского оборудования, а Meggitt вместе с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. В этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.
Ранее владелец Ferrari и FCA холдинг Exor объявил о выделении 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и закупке 150 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений Италии.
Кроме того, прокатная фирма Leasys, принадлежащая финансовой организации FCA Bank, завила, что предоставит итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей.