McLaren разработает медицинское оборудование для больных коронавирусом

По данным Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Недостаток в оборудовании медицинские учреждения стали испытывать после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся по всей Европе. Один консорциум возглавляет McLaren, другой — Nissan, третий — фирма Meggitt, разрабатывающая системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности.

Причем McLaren отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах; Nissan помогает производителям медицинского оборудования, а Meggitt вместе с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. В этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.