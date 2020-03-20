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17:48

McLaren разработает медицинское оборудование для больных коронавирусом

Производитель суперкаров придумает дизайн аппаратов искусственной вентиляции легких

Алексей Носаченко
К числу компаний, рассматривающих возможность переориентации производства на массовый выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), присоединилась McLaren Automotive. На первом этапе британская фирма займется разработкой дизайна таких устройств, а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска.

По данным Automotive News Europe, в Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратом ИВЛ. Недостаток в оборудовании медицинские учреждения стали испытывать после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся по всей Европе. Один консорциум возглавляет McLaren, другой — Nissan, третий — фирма Meggitt, разрабатывающая системы подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности.

Причем McLaren отвечает лишь за разработку относительно простого устройства, которое можно выпускать в больших количествах; Nissan помогает производителям медицинского оборудования, а Meggitt вместе с Thales, GKN и Renishaw осуществляют инженерные изыскания. В этот список также нужно добавить фирму Airbus, которая оценивает перспективы использования своих сборочных предприятий и 3D-принтеров для выпуска устройств ИВЛ.

Ранее владелец Ferrari и FCA холдинг Exor объявил о выделении 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и закупке 150 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений Италии.

Кроме того, прокатная фирма Leasys, принадлежащая финансовой организации FCA Bank, завила, что предоставит итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей.