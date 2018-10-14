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10:35

McLaren сделает серийным виртуальный гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo

Уникальный автомобиль заказал один из клиентов компании из Уокинга

Подразделение McLaren Special Operations (MSO) начало работу над новым проектом — гиперкаром с внутризаводским обозначением BC-03. По данным инсайдеров, новинка станет серийным воплощением виртуального Ultimate Vision Gran Turismo, представленного в прошлом году.

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что идея постройки автомобиля принадлежит одному из клиентов британской марки. Отсюда буквы BC (Bespoke Commission) в названии проекта. Тираж модели не ограничится одним экземпляром, и в Уокинге планируют собрать пять BC-03. По слухам, цена каждого составит три миллиона долларов (196,6 миллиона рублей по текущему курсу).

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo дебютировал в сентябре прошлого года. По замыслу авторов, построенный вокруг карбонового шасси виртуальный гиперкар приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из битурбо двигателя 4.0 V8 и двух электромоторов. Суммарная отдача — 1150 лошадиных сил и 1275 Нм крутящего момента.

Полноприводный McLaren оснащен системой активной аэродинамики Integrated Active Aero. Это небольшие отверстия в различных частях кузова с элекронноуправляемыми клапанами, с помощью которых можно менять направление воздушных потоков и распределять давление на отдельные элементы. Нечто подобное можно увидеть на Lamborghini, оснащенных комплексом Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA).

Насколько серийный автомобиль технически будет соответствовать своему виртуальному родственнику, пока неясно.

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