McLaren сделает серийным виртуальный гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что идея постройки автомобиля принадлежит одному из клиентов британской марки. Отсюда буквы BC (Bespoke Commission) в названии проекта. Тираж модели не ограничится одним экземпляром, и в Уокинге планируют собрать пять BC-03. По слухам, цена каждого составит три миллиона долларов (196,6 миллиона рублей по текущему курсу).
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Let the journey begin 😎. I am extremely excited to be a part of this very special project! 🤐😏. Thank you to @mclarenauto and @mclaren_special_operations ———————————————————————— @mclarenauto @mclaren_special_operations @mclarennewportbeach @lambonewportbeach @alexiev_alex @jamesbanksesq @dan_am_i #BC03 #letthejourneybegin #5units #bespokecommission #mclarenvisiongt #mclaren #technology #perfection #dreamride #mclarennewportbeach #dupontregistry #decisions #somuchwant #carbonfiber #trackweapon #richardmille #comingsoon
McLaren Ultimate Vision Gran Turismo дебютировал в сентябре прошлого года. По замыслу авторов, построенный вокруг карбонового шасси виртуальный гиперкар приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из битурбо двигателя 4.0 V8 и двух электромоторов. Суммарная отдача — 1150 лошадиных сил и 1275 Нм крутящего момента.
Полноприводный McLaren оснащен системой активной аэродинамики Integrated Active Aero. Это небольшие отверстия в различных частях кузова с элекронноуправляемыми клапанами, с помощью которых можно менять направление воздушных потоков и распределять давление на отдельные элементы. Нечто подобное можно увидеть на Lamborghini, оснащенных комплексом Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA).
Насколько серийный автомобиль технически будет соответствовать своему виртуальному родственнику, пока неясно.