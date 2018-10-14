McLaren сделает серийным виртуальный гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что идея постройки автомобиля принадлежит одному из клиентов британской марки. Отсюда буквы BC (Bespoke Commission) в названии проекта. Тираж модели не ограничится одним экземпляром, и в Уокинге планируют собрать пять BC-03. По слухам, цена каждого составит три миллиона долларов (196,6 миллиона рублей по текущему курсу).