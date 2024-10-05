Внешность гиперкара McLaren W1 раскрыли до премьеры

Все подробности о McLaren W1 станут известны завтра, в 15:00 по Москве. Можно не сомневаться, что купить новый гиперкар смогут единицы, и дело не только в цене: обычно машины категории Ultimate Series выпускаются очень ограниченными тиражами, и спрос превышает предложение. Кстати Porsche и Ferrari тоже работают над флагманскими моделями: итальянская марка покажет преемника LaFerrari осенью, а немцы раскроют наследника 918 Spyder в виде прототипа.