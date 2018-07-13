Компания анонсировала планы по развитию марки до 2025 года

Пульс

В течение семи лет McLaren выпустит 18 новых моделей

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13 июля 2018

Компания McLaren Automotive анонсировала план по развитию модельного ряда до 2025 года. Согласно документу под названием Track25, в течение семи лет марка выпустит 18 новых машин, при этом все суперкары к этому времени станут гибридными. Также будут разработаны новые вспомогательные системы управления и высокопроизводительные батарейные установки, способные обеспечить до 30 минут на гоночном треке.

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В рамках нового плана развития 50 миллионов фунтов стерлингов будет инвестировано в строительство McLaren Composites Technology Centre (MCTC), который займется разработкой и производством нового поколения легких композитных материалов. В компании намерены до 57 процентов компонентов будущих моделей производить в Великобритании.

К 2025 году британская марка выпустит 18 новых моделей и модификаций уже существующих: они должны обеспечить 75-процентный рост производства по сравнению с текущим уровнем — до 6000 автомобилей в год. При этом все машины будут, как и прежде, собирать на территории McLaren Production Centre в Уокинге.

Помимо улучшения ездовых характеристик, в том числе повышения комфорта, McLaren намерен расширить оснащение своих автомобилей: клиентам предложат решения для защиты от кибератак, возможность обновлений внутреннего ПО «по воздуху» и продвинутые системы отслеживания транспортного средства.

Track25 придет на смену утвержденному в 2016 году Track22, согласно которому до 2022 года McLaren планировал выпустить 15 новых моделей, потратив на их разработку миллиард фунтов стерлингов. В компании также рассчитывали, что к тому времени половина модельного ряда будет представлена гибридами, а в линейке появится электрический гиперкар.

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