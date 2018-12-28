Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:41

Особый McLaren 720S посвятили первой победе марки в Формуле-1

В 1968 году Гран-при Бельгии выиграл Брюс Макларен за рулем McLaren M7A

Брюссельский дилер McLaren заказал три суперкара 720S в цвете MSO Bespoke Anniversary Orange и посвятил их первой победе марки в Формуле-1. Речь идет о Гран-при Бельгии 1968 года, которое выиграл стартовавший шестым Брюс Макларен за рулем болида McLaren M7A.

Окрас особого McLaren 720S Spa 68 Collection должен напоминать о ливрее Papaya Orange гоночной машины. О значимости той гонки говорят контуры трассы «Спа-Франкоршам» образца 1968-го на боковинах кузова и подголовниках сидений, надпись «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 - Bruce McLaren» на карбоновых накладках порогов, текст «Spa 68» на ключе зажигания и табличка с уникальным номером суперкара в серии.

>
Reload
1 / 3

Об изменениях в технике ничего не говорится. Вероятно, 720S оснащен стандартной твин-турбо «восьмеркой» объемом 4,0 литра, выдающей 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. С мест до 100 километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, а его максималка составляет 341 километр в час.

>
Reload
1 / 4

Победа Брюса Макларена в Спа стала для McLaren первым шагом к званию одной из самых успешных команд в истории Формулы-1. Она восемь раз выигрывала кубок конструкторов, а её пилоты 12 раз становились чемпионами мира. Всего команда McLaren приняла участие в 765 Гран-при.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...