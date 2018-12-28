Особый McLaren 720S посвятили первой победе марки в Формуле-1

Победа Брюса Макларена в Спа стала для McLaren первым шагом к званию одной из самых успешных команд в истории Формулы-1. Она восемь раз выигрывала кубок конструкторов, а её пилоты 12 раз становились чемпионами мира. Всего команда McLaren приняла участие в 765 Гран-при.