Особый McLaren 720S посвятили первой победе марки в Формуле-1

Окрас особого McLaren 720S Spa 68 Collection должен напоминать о ливрее Papaya Orange гоночной машины. О значимости той гонки говорят контуры трассы «Спа-Франкоршам» образца 1968-го на боковинах кузова и подголовниках сидений, надпись «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 - Bruce McLaren» на карбоновых накладках порогов, текст «Spa 68» на ключе зажигания и табличка с уникальным номером суперкара в серии.
Об изменениях в технике ничего не говорится. Вероятно, 720S оснащен стандартной твин-турбо «восьмеркой» объемом 4,0 литра, выдающей 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. С мест до 100 километров в час суперкар разгоняется за 2,9 секунды, а его максималка составляет 341 километр в час.
Победа Брюса Макларена в Спа стала для McLaren первым шагом к званию одной из самых успешных команд в истории Формулы-1. Она восемь раз выигрывала кубок конструкторов, а её пилоты 12 раз становились чемпионами мира. Всего команда McLaren приняла участие в 765 Гран-при.