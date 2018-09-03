McLaren восстановил 21-летний суперкар до состояния нового

Гоночный F1 GTR 25R — один из трех суперкаров с «длинным хвостом», построенных для команды Gulf-Davidoff к сезону 1997 года. После неудачного выступления в «24 часах Ле-Мана» автомобиль был отремонтирован и продан в Японию, где участвовал в различных соревнованиях вплоть до 2005 года.