Компания подготовила для модели 570GT спорт-пакет

Пульс

McLaren сделал самый практичный суперкар хардкорнее

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11 января 2018

Компания McLaren Automotive подготовила для своего самого практичного суперкара – 570GT – набор доработок Sport Pack. Такой пакет, как говорят представители бренда, позволит приблизить настройки автомобиля к старшей модели 570S.

В «Макларене» позиционируют купе 570GT в качестве комфортного варианта 570S с более мягкими пружинами, перенастроенными стабилизаторами поперечной устойчивости и уменьшенным на два процента передаточным отношением электрогидравлической системы рулевого управления. С набором Sport Pack суперкар все настройки модели станут точно такими же, как у 570S.

Также для машины предложат новые варианты оформления экстерьера, карбон-керамические тормоза «в базе» и электрохроматическую стеклянную крышу в качестве опции, степень тонировки которой водитель сможет менять по своему желанию.

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Стоимость набора Sport Pack составляет 4900 фунтов стерлингов (около 380 тысяч рублей по текущему курсу).

Купе 570GT, отличительной особенностью которого является два багажных отделения общим объемом 370 литров, оснащается 570-сильным 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбинами. Мотор работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

«Сотню» суперкар набирает на 0,2 секунды медленнее 570S – за 3,4 секунды. Максимальная скорость при этом та же – 328 километров в час.

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