McLaren сделал самый практичный суперкар хардкорнее

Компания McLaren Automotive подготовила для своего самого практичного суперкара – 570GT – набор доработок Sport Pack. Такой пакет, как говорят представители бренда, позволит приблизить настройки автомобиля к старшей модели 570S.

В «Макларене» позиционируют купе 570GT в качестве комфортного варианта 570S с более мягкими пружинами, перенастроенными стабилизаторами поперечной устойчивости и уменьшенным на два процента передаточным отношением электрогидравлической системы рулевого управления. С набором Sport Pack суперкар все настройки модели станут точно такими же, как у 570S.

Также для машины предложат новые варианты оформления экстерьера, карбон-керамические тормоза «в базе» и электрохроматическую стеклянную крышу в качестве опции, степень тонировки которой водитель сможет менять по своему желанию.

Стоимость набора Sport Pack составляет 4900 фунтов стерлингов (около 380 тысяч рублей по текущему курсу).

Купе 570GT, отличительной особенностью которого является два багажных отделения общим объемом 370 литров, оснащается 570-сильным 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбинами. Мотор работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

«Сотню» суперкар набирает на 0,2 секунды медленнее 570S – за 3,4 секунды. Максимальная скорость при этом та же – 328 километров в час.