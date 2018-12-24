Pontiac Trans Am из фильма со Стивом Маккуином забыли в сарае на 39 лет

В 80-х во время съемок фильма Гарольд помогал с перевозкой машин с одной локации на другую. Всего в фильме снимались две машины, и обе по сценарию были уничтожены взрывом. Так как первый вариант уничтожения машины показался режиссеру недостаточно эффектным, было принято решение переснять сцену и использовать второй Trans Am.