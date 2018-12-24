Pontiac Trans Am из фильма со Стивом Маккуином забыли в сарае на 39 лет

В 80-х во время съемок фильма Гарольд помогал с перевозкой машин с одной локации на другую. Всего в фильме снимались две машины, и обе по сценарию были уничтожены взрывом. Так как первый вариант уничтожения машины показался режиссеру недостаточно эффектным, было принято решение переснять сцену и использовать второй Trans Am.
В качестве платы за помощь Гарольду отписали то, что осталось от первого автомобиля. Фактически груду железа, так как каскадеры и пиротехники практически уничтожили спорткупе. Вдобавок передача машины вызвала недовольство самой компании Pontiac, так как руководство боялось, что после реставрации машину будут эксплуатировать на обычных дорогах.
Однако планам по реставрации было не суждено сбыться. Спустя 39 лет Trans Am стоял все на том же месте, где его оставила съемочная бригада. Осматривающие автомобиль эксперты обнаружили остатки крепления каркаса безопасности, измененную приборную панель и приспособления для организации подрыва. Прилагающиеся документы также подтвердили аутентичность машины.
В марте этого года на свалке в мексиканской пустыне нашли Ford Mustang 1968 года, участвовавший в съемках фильма «Буллит» со Стивом Маккуином. Под сколами краски «Мустанга» был обнаружен оригинальный зеленый цвет, а в салоне – следы от вырезанного каркаса безопасности и дыра в полу для выхлопной трубы генератора, питавшего осветительные приборы в автомобиле во время съемок.