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13:52

Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннеса

С места до 161 км/ч она разогналась за 6,29 секунды

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час). На автодроме Dekra Lausitzring недалеко от Дрездена гонщица Джессика Хокинс смогла показать среднее время 6,29 секунды.
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Вторая версия экстремальной газонокосилки Honda Mean Mower построена вокруг индивидуально спроектированного стального шасси с кузовом от мини-трактора Honda HF 2622. Место стандартного двигателя в ней занимает литровая рядная «четверка» от супербайка CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы. Масса рамы и двигателя — 69,1 килограмма.

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Удельная мощность Mean Mower V2 составляет около 1000 лошадиных сил на тонну — больше, чем у 1500-сильного Bugatti Chiron . Время разгона до «сотни» — менее трех секунд. Там же на Dekra Lausitzring команде инженеров удалось узнать и возможную максимальную скорость: они разогнали газонокосилку до 243 километров в час.

В 2014 году первая версия Mean Mower вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая газонокосилка в мире. На полигоне IDIADA в Таррагоне, Испания, журналист Пирс Ворд разогнался на ней до 187,6 километра в час.

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