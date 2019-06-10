Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннеса

Вторая версия экстремальной газонокосилки Honda Mean Mower построена вокруг индивидуально спроектированного стального шасси с кузовом от мини-трактора Honda HF 2622. Место стандартного двигателя в ней занимает литровая рядная «четверка» от супербайка CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы. Масса рамы и двигателя — 69,1 килограмма.
Удельная мощность Mean Mower V2 составляет около 1000 лошадиных сил на тонну — больше, чем у 1500-сильного Bugatti Chiron . Время разгона до «сотни» — менее трех секунд. Там же на Dekra Lausitzring команде инженеров удалось узнать и возможную максимальную скорость: они разогнали газонокосилку до 243 километров в час.
В 2014 году первая версия Mean Mower вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая газонокосилка в мире. На полигоне IDIADA в Таррагоне, Испания, журналист Пирс Ворд разогнался на ней до 187,6 километра в час.