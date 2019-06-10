Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннеса

Удельная мощность Mean Mower V2 составляет около 1000 лошадиных сил на тонну — больше, чем у 1500-сильного Bugatti Chiron . Время разгона до «сотни» — менее трех секунд. Там же на Dekra Lausitzring команде инженеров удалось узнать и возможную максимальную скорость: они разогнали газонокосилку до 243 километров в час.