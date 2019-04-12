Honda «уместила» в газонокосилке три суперкара NSX

Основой Honda Mean Mower V2 стал кузов от мини-трактора Honda HF 2622 и индивидуально спроектированное стальное шасси. Место стандартного мотора заняла литровая рядная «четверка» от CBR1000RR Fireblade SP. Вместе с ней на газонокосилку перекочевали шестиступенчатая трансмиссия, сцепление, блок управления двигателем и LCD-дисплей.
Отдача двигателя составляет 192 лошадиные силы (на 82 силы больше предыдущей версии) и 116 Нм крутящего момента. Удельная мощность Mean Mower V2 — около 1000 лошадиных сил на тонну, что в три раза больше, чем у 581-сильного гибрида Honda NSX. Время разгона до «сотни» — менее трех секунд.
В 2014 году Mean Mower Mk.1 вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая газонокосилка в мире. На полигоне IDIADA в Таррагоне, Испания, журналист Пирс Ворд разогнался на ней до 187,6 километра в час.