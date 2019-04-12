Honda «уместила» в газонокосилке три суперкара NSX

Спустя год после официальной презентации компания Honda напомнила о второй версии экстремальной газонокосилки Mean Mower. Она оснащена двигателем от супербайка CBR1000RR Fireblade SP и теоретически способна разгоняться до 241 километра а час. Удельная мощность газонокосилки в три раза больше, чем у суперкара NSX.