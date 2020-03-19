Водителям отменили штрафы за парковку из-за коронавируса. Но не в России

Многие организации и предприятия города приостановили деятельность на неопределенный срок, в результате чего люди остались без работы, это отразилось на их доходах. Власти Чикаго решили пойти на уступки с целью сохранить экономическую состоятельность горожан и отменили штрафы за неправильную парковку, а также эвакуацию машин, припаркованных с нарушениями. Однако они призвали водителей придерживаться ПДД и оставили за собой право перемещать на штрафстоянки подозрительные машины, которые могут представлять угрозу обществу.

Поблажки будут действовать до 1 мая 2020 года, но срок может быть продлен, если пандемия коронавируса продолжит набирать обороты.

Днем ранее прозвучало предложение сделать парковку в крупных городах России бесплатной – его озвучил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В письме на имя мэра столицы Сергея Собянина он указал на то, что «основные места потенциального заражения – это большие скопления людей, в том числе в общественном транспорте».