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16:29

Водителям отменили штрафы за парковку из-за коронавируса. Но не в России

Власти Чикаго пошли на уступки автомобилистам

© pixabay.com
Лиза Будрина
В Чикаго временно отменили санкции для автомобилистов, которые паркуются с нарушениями – их не будут штрафовать, а машины не эвакуируют. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса, которая уже ударила по финансам населения.

Многие организации и предприятия города приостановили деятельность на неопределенный срок, в результате чего люди остались без работы, это отразилось на их доходах. Власти Чикаго решили пойти на уступки с целью сохранить экономическую состоятельность горожан и отменили штрафы за неправильную парковку, а также эвакуацию машин, припаркованных с нарушениями. Однако они призвали водителей придерживаться ПДД и оставили за собой право перемещать на штрафстоянки подозрительные машины, которые могут представлять угрозу обществу.

Поблажки будут действовать до 1 мая 2020 года, но срок может быть продлен, если пандемия коронавируса продолжит набирать обороты.

Днем ранее прозвучало предложение сделать парковку в крупных городах России бесплатной – его озвучил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В письме на имя мэра столицы Сергея Собянина он указал на то, что «основные места потенциального заражения – это большие скопления людей, в том числе в общественном транспорте».

В связи с этим следует отменить платную парковку и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей на время пандемии коронавируса, считает Лысаков. По его мнению, «такой зеленый свет для использования личного транспорта» продиктован «здравым смыслом и эпидемиологической логикой». Однако в России подобные меры пока не введены.

За сутки в России было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество заболевший достигло 199 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.

Источник: blockclubchicago.org, ТАСС