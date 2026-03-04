«Мечта таксиста»: в Белоруссии появился новый лифтбэк за 1,8 млн рублей

В Белоруссии стартовали официальные продажи автомобилей Xpeng. Самым доступным вариантом будет пятидверный Xpeng M03 стоимостью 67 059 белорусских рублей (1,8 млн российских). Автомобиль оснащен электромотором мощностью 217 л.с. и батареей ёмкостью 62,2 кВт·ч. Запас хода достигает 620 км по циклу CLTC, а разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с.