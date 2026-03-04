Новости
Опубликовано 04 марта 2026, 10:24
1 мин.

«Мечта таксиста»: в Белоруссии появился новый лифтбэк за 1,8 млн рублей

В Белоруссии стартовали официальные продажи автомобилей Xpeng. Самым доступным вариантом будет пятидверный Xpeng M03 стоимостью 67 059 белорусских рублей (1,8 млн российских). Автомобиль оснащен электромотором мощностью 217 л.с. и батареей ёмкостью 62,2 кВт·ч. Запас хода достигает 620 км по циклу CLTC, а разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с.
Xpeng 03
Xpeng 03
© Xpeng
Алексей Кованов
Алексей Кованов

По своим габаритам аккумуляторная новинка напоминает Toyota Camry: длина — 4780 мм, а размер колёсной базы — 2815 мм. Отдельно производитель отмечает низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, который равен 0,194.

Ещё одна гордость авторов проекта — продуманность конструкции: в разработке принимал участие китайский агрегатор такси DiDi, поэтому инженеры, создававшие машину, учитывали пожелания простых таксистов.

Xpeng M03

Xpeng M03

© Xpeng

Помимо модели M03 белорусский дистрибьютор марки Xpeng также готов предложить седан Xpeng P7 New (3,5 млн ₽), а также кроссоверы Xpeng G6 (3,1 млн ₽) и Xpeng G9 (3,8 млн ₽).

