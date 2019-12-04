Медведев раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час

Медведев отметил, что зачастую нарушение в 10 километров в час бывает незаметным для водителя, в особенности на старых машинах.
«Как человек, который тоже за рулём сидит (во всяком случае, иногда), могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — сказал премьер.
Помимо этого он обсудил с обратившимся к нему гражданином вопрос дорожных камер, которые устанавливают сразу после поворота. По словам Медведева, он сам попал в аварию из-за того, что треногу можно было увидеть только в последний момент и ему пришлось тормозить, а остальные водители не успели среагировать.
Медведев согласился, что перед каждой камерой нужно устанавливать предупреждающий знак. Министр отметил, что камеры должны способствовать снижению ДТП, а не их увеличению и пообещал дать правительству поручение проработать этот вопрос.