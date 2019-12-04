Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:19

Медведев раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час

По мнению премьер-министра, нововведение просто увеличит число штрафов, а не исправит ситуацию с ДТП

© Андрей Никеричев/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с гражданами раскритиковал идею снизить скоростной порог нарушения, за который не штрафуют, до 10 километров в час. По его мнению, подобная инициатива просто увеличит число штрафов, причем получать их будут в основном те, кто не хотел нарушать правила.

Медведев отметил, что зачастую нарушение в 10 километров в час бывает незаметным для водителя, в особенности на старых машинах.

«Как человек, который тоже за рулём сидит (во всяком случае, иногда), могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — сказал премьер.

Помимо этого он обсудил с обратившимся к нему гражданином вопрос дорожных камер, которые устанавливают сразу после поворота. По словам Медведева, он сам попал в аварию из-за того, что треногу можно было увидеть только в последний момент и ему пришлось тормозить, а остальные водители не успели среагировать.

Медведев согласился, что перед каждой камерой нужно устанавливать предупреждающий знак. Министр отметил, что камеры должны способствовать снижению ДТП, а не их увеличению и пообещал дать правительству поручение проработать этот вопрос.