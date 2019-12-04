Медведев раскритиковал идею штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час

«Как человек, который тоже за рулём сидит (во всяком случае, иногда), могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения», — сказал премьер.