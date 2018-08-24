Раскрыт Aventador SVJ – самый мощный и быстрый Lamborghini

Помимо этого, для автомобиля была перепрошита управляющая электроника семиступенчатого «робота», перенастроено рулевое управление, полноуправляемое шасси и магнитореологические амортизаторы, на 50 процентов по сравнению с обычным SV увеличена жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, а также изменены режимы работы системы стабилизации и ABS под систему ALA и специально разработанные для модели шины Pirelli P Zero Corsa.