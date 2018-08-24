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24 августа 12:22

Раскрыт Aventador SVJ – самый мощный и быстрый Lamborghini

Машина получила 770-сильный мотор и сразу же установила рекорд Нюрбургринга

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В Калифорнии состоялась презентация самого экстремального серийного Lamborghini – Aventador SVJ. Это аббревиатура от слов Super Veloce и Jota. Первое из них традиционно используется для «заряженных» машин марки и означает «супербыстрый», а второе отсылает к тестовому прототипу Miura 400 Jota, построенному в единственном экземпляре тест-пилотом марки Бобом Уолласом в 70-х.

Aventador SVJ уже установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных машин. Купе проехало трек за 6:44.97 — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.

Суперкар оснащен двенадцатицилиндровым атмосферным двигателем объемом 6,5 литра, мощность которого увеличена с 720 до 770 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент возрос до 720 Нм. С нуля до «сотни» экстремальный Aventador ускоряется за 2,8 секунды, а до 200 километров в час – за 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Весит купе 1525 килограммов. Соотношение массы к мощности – 1,98 килограмма на лошадиную силу.

Новинка получила систему активной аэродинамики – Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) – второго поколения. Она позволяет увеличить прижимную силу на обеих осях на 40 процентов, а аэродинамическое сопротивление уменьшить на один процент.

В состав ALA входят специальные активные заслонки, установленные спереди и сзади автомобиля. Они способны менять свое положение менее чем за 500 миллисекунд, снижая лобовое сопротивления, изменяя прижимную силу в поворотах, а также по-разному загружая правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости «оперение» Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.

Помимо этого, для автомобиля была перепрошита управляющая электроника семиступенчатого «робота», перенастроено рулевое управление, полноуправляемое шасси и магнитореологические амортизаторы, на 50 процентов по сравнению с обычным SV увеличена жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, а также изменены режимы работы системы стабилизации и ABS под систему ALA и специально разработанные для модели шины Pirelli P Zero Corsa.

Всего будет выпущено 900 экземпляров Aventador SVJ и еще 63 машины в черно-белой версии SVJ63, построенной в память о годе основания компании.

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Цены на новинку начинаются от 349 116 евро или от 517 770 долларов.

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