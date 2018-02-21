Видео: 1000-сильный «Экзорцист» набирает 349 км/ч

Американское ателье Hennessey Performance замерило максимальную скорость 1000-сильного Chevrolet Camaro, который в компании называют The Exorcist («экзорцист»). На испытательном полигоне в Увальде, штат Техас, автомобиль смог разогнаться до 217 миль в час (349,2 километра в час).

«Экзорцист» был построен тюнерами к выходу дрэгового Dodge Challenger Demon, оснащенного 850-сильным (1044 Нм) восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра. В Hennessey взяли за базу для «Экзорциста» Chevrolet Camaro ZL1 с компрессорным двигателем V8. Агрегату заменили механический нагнетатель, доработали распредвал, блок цилиндров и впуск.

С места до 96 километров в час «Экзорцист» разгоняется примерно за три секунды, а дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) проходит за 10 секунд. У «Демона» эти же упражнения занимают 2,3 и 9,65 секунды соответственно.

Обычный Chevrolet Camaro ZL1 можно превратить в «Экзорциста» за 55 тысяч долларов.

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