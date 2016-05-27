Компания Renault разработала хардкорный Clio

Компания Renault построила самый экстремальный вариант хот-хэтча Clio — RS16, который производитель называет концепт-каром. Автомобиль, названный так же, как и болид Формулы-1, был представлен пилотом заводской команды марки Кевином Магнуссеном на Гран-при Монако в пятницу, 27 мая.

Самый мощный дорожный «Рено» был построен за пять месяцев. Автомобиль оснастили силовой установкой и системой охлаждения от трекового хот-хэтча Mеgane RS 275 Trophy-R, два года назад показавшего лучшее время «Северной петли» Нюрбургринга среди переднеприводных машин.