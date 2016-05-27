Компания Renault разработала хардкорный Clio

Компания Renault разработала хардкорный ClioЭкстремальный хэтчбек сделали из ралли-кара и трекового «Мегана»
Компания Renault построила самый экстремальный вариант хот-хэтча Clio — RS16, который производитель называет концепт-каром. Автомобиль, названный так же, как и болид Формулы-1, был представлен пилотом заводской команды марки Кевином Магнуссеном на Гран-при Монако.
Компания Renault построила самый экстремальный вариант хот-хэтча Clio — RS16, который производитель называет концепт-каром. Автомобиль, названный так же, как и болид Формулы-1, был представлен пилотом заводской команды марки Кевином Магнуссеном на Гран-при Монако в пятницу, 27 мая.
Самый мощный дорожный «Рено» был построен за пять месяцев. Автомобиль оснастили силовой установкой и системой охлаждения от трекового хот-хэтча Mеgane RS 275 Trophy-R, два года назад показавшего лучшее время «Северной петли» Нюрбургринга среди переднеприводных машин.
«Клио» получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 275 лошадиных сил (360 Нм) и шестиступенчатую механическую коробку передач. Динамические характеристики прототипа пока не уточняются. По словам представителей отделения Renault Sport, шасси модели может легко справиться с мощностью и до 300 лошадиных сил.
Новинка стала на 60 миллиметров шире из-за увеличения колеи, получила дополнительные элементы обвеса кузова, повышающие прижимную силу на высоких скоростях, переднюю алюминиевую подвеску с регулируемым амортизаторами Öhlins от «Мегана» Trophy-R и заднюю усиленную подвеску от раллийного Clio R3T, выпускную систему Akrapovic, тормоза Brembo с 360-миллиметровыми дисками, а также 19-дюймовые колеса с шинами Michelin Pilot Sport SP2 размерности 235/35 (для кузова изначально разрабатывавшегося под 18-е колеса).
Кроме того, из машины для снижения веса убрали задние кресла и установили литий-ионный аккумулятор, который на 15 килограммов легче стандартного. По данным Autocar, «Рено» примет решение о том, запускать или нет такой автомобиль в серию, не раньше июля-августа этого года.
Если модель получит «зеленый свет», то существуют два варианта для ее производства: на заводе Alpine во французском Дьепе (общим тиражом 200-250 машин) или сторонним ателье из компонентов Renault. Сборка может стартовать уже к концу этого года и продлиться около полугода.