Land Rover построил Defender с мотором V8: 405 сил и 5,6 секунды до «сотни»

Компания Land Rover разработала в честь 70-летия модели Defender модификацию внедорожника с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Всего планируется построить 150 экземпляров такого автомобиля.

Внедорожник оснастили пятилитровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 405 лошадиных сил (515 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF со спортивным режимом. С нуля до 96 километров в час машина в короткобазной модификации может ускоряться за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 170 километров в час.

Для сравнения, обычный Defender оснащается 122-сильным дизелем 2.2 и шестиступенчатой «механикой». «Сотню» он набирает за 15,8 секунды.

Помимо силовой установки, «заряженный» Defender обзаведется более мощными тормозами (335-миллиметровые диски спереди и 300-миллиметровые сзади), перенастроенной подвеской с другими пружинами, амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также 18-дюймовыми колесами с шинами размерности 265/65.

Внедорожник при этом останется полноприводным. В состав трансмиссии входит понижайка, возможность блокировки межосевого дифференциала и два межколесных дифференциала.

Самый мощный «Дэф» будет доступен в двух вариантах колесной базы, с восьмью цветами кузова, светодиодными фарами, креслами Recaro, кожаной отделкой салона и навигацией.

Стоимость машины составит 150 тысяч фунтов стерлингов (почти 12 миллионов рублей по текущему курсу).

Постройкой Land Rover Defender с моторами V8 занимаются многие ателье в Великобритании и США. Так, в прошлом году дебютировала машина с 6,2-литровым двигателем от Chevrolet Corvette и автомобиль с 286-сильным агрегатом от ателье Ares Design, которое основал бывший исполнительный директор группы Lotus Cars Дэни Бахар. Тюнер Kahn также строит 500-сильные «Дэфы».