1027-сильный Jeep Grand Cherokee разогнался до «сотни» за 2,7 секунды

Техасское ателье Hennessey Performance опубликовало ролик разгона 1027-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk с нуля до 96 километров в час во время проезда дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). Видео размещено на YouTube-канале американского тюнера.

Как говорится в ролике, с места до 96 километров в час «заряженный» внедорожник разогнался за 2,7 секунды – на 0,1 секунды быстрее заявленных ранее официальных характеристик Hennessey.

Четверть мили автомобиль проехал за 10,7 секунды, при этом скорость в конце дистанции составила 212,4 километра в час. В компании уверяют, что на дрэговой прямой внедорожник может быть примерно на две десятые секунды быстрее.

Видео с YouTube-канала Hennessey Performance

Проект 1027-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk американский тюнер представил осенью прошлого года. Автомобиль оснащается 6,2-литровой «восьмеркой» с механическим нагнетателем Hennessey, полностью переделанной топливной системой, новым впуском, доработанной подвеской, а также перепрограммированной управляющей электроникой.

Базовый Trackhawk оснащается 717-сильным мотором. С места до 96 километров в час он разгоняется за 3,5 секунды, а четверть мили проезжает за 11,6 секунды. На финише скорость машины достигает 185 километров в час.