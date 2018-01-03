Пожар уничтожил все автомобили в семиэтажном паркинге

Пульс

В новогоднюю ночь пожар в Великобритании уничтожил 1,4 тысячи машин

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3 января 2018

В новогоднюю ночь пожар на многоэтажной парковке в британском Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей, сообщает BBC. Пожар продолжался более десяти часов, распространившись на все уровни стоянки и разрушив даже бетонные перекрытия.

Как написал в своем твиттере мэр Ливерпуля Джо Андерсон, первым загорелся автомобиль Land Rover на третьем этаже здания. Парковка рассчитана на 1,6 тысячи мест и располагается вблизи концертно-развлекательного комплекса Echo Arena, где в момент начала пожара проходила международная выставка лошадей.

Животные и жители близлежащих домов были эвакуированы на время пожара. Огонь уничтожил все автомобили, которые находились на всех семи уровнях парковки. По словам ливерпульских пожарных, это один из самых сильных пожаров, с которым им приходилось сталкиваться. На данный момент существует опасность обрушения здания.

Всего на месте пожара работало свыше 20 пожарных расчетов. Во время пожара ни люди, ни животные не пострадали.

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Скриншот видеоролика
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