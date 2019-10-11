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19:33

Ford Focus RS прокачали до 520 лошадиных сил

Стоимость тюнинг-кита составляет почти полмиллиона рублей

Тюнинг-ателье Mountune подготовило несколько тюнинг-китов для Ford Focus RS. Самый производительный из них превращает модель в 520-сильный хот-хэтч.

Для «Фокуса» подготовили два кита разной мощности. Первый пакет, m450, позволяет увеличить мощность хэтчбека до 450 лошадиных сил. Установка подразумевает замену заводской турбины на агрегат BorgWarner с индексом EFR-6758, которую дополнительно доработали в ателье.

Также в комплект входят шланги и хомуты из нержавеющей стали, спортивный выпуск, турбоадаптер и прочие детали. Правда, для установки такого кита нужно, чтобы автомобиль уже был оборудован пакетами m400R или m400X, которые увеличивают отдачу 2,3-литрового мотора до 400 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента.

Второй пакет получил индекс m52. Он превращает Focus RS, который с завода развивает лишь 350 сил, в 520-сильный хэтч. По производительности такая модификация обходит даже двухлитровый Mercedes-AMG A45. В версии с литерой S его агрегат выдает рекордные для четырехцилиндровых моторов 421 «лошадь», а крутящий момент при этом достигает 700 Нм.

Стоит «младший» тюнинг-кит 2950 фунтов, что равняется 240 030 рублям. Более производительный пакет обойдется в два раза дороже — в 5974 фунта стерлингов или в 486 081 рублей по текущему курсу.