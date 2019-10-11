Ford Focus RS прокачали до 520 лошадиных сил

Для «Фокуса» подготовили два кита разной мощности. Первый пакет, m450, позволяет увеличить мощность хэтчбека до 450 лошадиных сил. Установка подразумевает замену заводской турбины на агрегат BorgWarner с индексом EFR-6758, которую дополнительно доработали в ателье.

Также в комплект входят шланги и хомуты из нержавеющей стали, спортивный выпуск, турбоадаптер и прочие детали. Правда, для установки такого кита нужно, чтобы автомобиль уже был оборудован пакетами m400R или m400X, которые увеличивают отдачу 2,3-литрового мотора до 400 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента.