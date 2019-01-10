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19:36

«Заряженный» универсал Seat Leon сделали мощнее Mercedes-AMG C63

«Купру» прокачали до 522 лошадиных сил

Немецкий тюнер Siemoneit Racing представил программу доработок для полноприводного универсала Seat Leon ST Cupra. В ателье сделали испанский «заряженный» автомобиль мощнее 476-сильного универсала Mercedes-AMG C63 и 450-сильного Audi RS4, которые оснащаются битурбо «восьмеркой» и «шестеркой» соответственно.
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«Заряженный» Seat Leon комплектуется двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который «в базе» выдает 300 сил и 380 Нм крутящего момента. Тюнеры заменили турбину, впуск, интеркулер и провели ряд других доработок. В результате отдача увеличилась до 522 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент теперь достигает 620 Нм.

Кроме того, машина получила спортивный выпуск, карбон-керамические тормоза от Audi RS3 и шины Michelin Sport Pilot Cup 2.

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С нуля до «сотни» универсал ускоряется за 3,4 секунды – на 1,8 секунды быстрее стандартной машины. Максимальная скорость – 278 километров в час (или 304 километра в час безо всех электронных ограничителей). Для сравнения, базовая «Купра» ST набирает 266 километров в час.

Стоимость доработок не уточняется.

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