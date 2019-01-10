«Заряженный» универсал Seat Leon сделали мощнее Mercedes-AMG C63

«Заряженный» Seat Leon комплектуется двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, который «в базе» выдает 300 сил и 380 Нм крутящего момента. Тюнеры заменили турбину, впуск, интеркулер и провели ряд других доработок. В результате отдача увеличилась до 522 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент теперь достигает 620 Нм.
Кроме того, машина получила спортивный выпуск, карбон-керамические тормоза от Audi RS3 и шины Michelin Sport Pilot Cup 2.
С нуля до «сотни» универсал ускоряется за 3,4 секунды – на 1,8 секунды быстрее стандартной машины. Максимальная скорость – 278 километров в час (или 304 километра в час безо всех электронных ограничителей). Для сравнения, базовая «Купра» ST набирает 266 километров в час.
Стоимость доработок не уточняется.