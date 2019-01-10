«Заряженный» универсал Seat Leon сделали мощнее Mercedes-AMG C63

С нуля до «сотни» универсал ускоряется за 3,4 секунды – на 1,8 секунды быстрее стандартной машины. Максимальная скорость – 278 километров в час (или 304 километра в час безо всех электронных ограничителей). Для сравнения, базовая «Купра» ST набирает 266 километров в час.

Стоимость доработок не уточняется.