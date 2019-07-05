Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра. Силовая установка обеспечивает хот-хэтчу разгон с места до 100 километров в час за 5,4 секунды, что на 0,3 секунды быстрее версии RS Trophy.
За разработку новинки отвечало спортивное подразделение Renault Sport, которое сотрудничало с партнерами марки: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins и Sabelt. От упомянутого RS Trophy такой хэтчбек отличается экстремальными настройками шасси, измененной аэродинамикой и сниженной на 130 килограммов массой. Цельный карбоновый диффузор сзади обеспечивает автомобилю дополнительную прижимную силу, а опциональные карбоновые 19-дюймовые диски Fuji Light позволяют сделать хот-хэтч еще на восемь килограммов легче.
Модель появится на рынке в количестве 500 экземпляров, 30 из который сделают праворульными для продаж в Великобритании. Новинка будет доступна для заказа уже в августе. Цены в компании пока не объявили.