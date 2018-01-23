Посмотрите, как новый Renault Megane RS разгоняется до 237 км/ч

«Заряженный» хэтчбек Renault Megane RS нового поколения разогнали с места до 237 километров в час. Ролик с заездом опубликован на канале L’Argus на YouTube.

Где проходили испытания, не уточняется, но на экране цифровой приборной панели хот-хэтча показывались данные об ограничении скорости. При этом до максимальной скорости модель так и не разогнали: она составляет примерно 250 километров в час.

Видео пользователя L’Argus с youtube.com

Хот-хэтч Renault Megane RS нового поколения дебютировал в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Модель укомплектована турбированным мотором 1.8, который выдает 280 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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