Кроссовер стал самым быстрым вседорожником в мире

Пульс

Nissan Qashqai разогнался до 383 километров в час

B08ecfe4624f59260830b8081085f13c6573a785
23 апреля 2018

Кроссовер Nissan Qashqai стал самым быстрым вседорожником в мире, разогнавшись до 382,6 километра в час. Автомобиль опередил предыдущего рекордсмена – 2000-сильную Toyota Land Cruiser, в прошлом году показавшую скорость 370 километров в час.

[700 лошадей на выгуле: внедорожники с рекордной мощностью](https://motor.ru/selector/700loshadey.htm)

700 лошадей на выгуле: внедорожники с рекордной мощностью

«Кашкай» построен британским тюнером Severn Valley Motorsport, который специализируется на доработках Nissan GT-R. Компания занимается проектом самого мощного и быстрого Qashqai в течение последних трех лет. Впервые информация о нем появилась в 2015-м, когда автомобиль разогнался до 357 километров в час. Тогда кроссовер был оснащен 1100-сильной силовой установкой.

Это был шестицилиндровый твин-турбо мотор от GT-R, объем которого увеличили с 3,8 до 4,1 литра. Также были установлены другие турбокомпрессоры, стальная выпускная система без каталитического нейтрализатора и гоночные инжекторы с топливными насосами от Bugatti Veyron.

Для нового варианта Qashqai в Severn Valley Motorsport снова поменяли турбины. Теперь агрегат кроссовера выдает 2000 лошадиных сил.

В ближайшее время компания Severn Valley Motorsport обещает опубликовать видео рекордного заезда.

Самые быстрые автомобили в мире

Десятка быстрейших тачек, которые можно (было) купить

Теги:
NissanQashqaiКроссоверы
Новости по теме
5 мая 2017
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час