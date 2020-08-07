Smart протащил на тросе три пикапа

Для эксперимента блогеры взяли Smart EV третьего поколения. Силовая установка электромобиля была доработана: ее отдача достигла 90 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента. В соперники машине выбрали Jeep Gladiator, Chevrolet Silverado и огромный Ford F-250 Super Duty.
По условиям эксперимента, электромобилю предстояло сдвинуть с места и протащить за собой пикапы, с установленными в нейтральное положение коробками передач. Первым противостоять «Смарту» отправился «Гладиатор». Миниатюрный электромобиль без особых усилий потащил пикап за собой. То же самое Smart проделал с Chevrolet Silverado и даже с Ford F-250 Super Duty, который дополнительно укомплектовали грузовым модулем.
Видео: The Fast Lane Truck
Самое сложное испытание ждало двухдверный электрокар впереди. Блогеры связали при помощи тросов все три пикапа и соединили их со Смартом. Хоть и не без труда, но он справился с поставленной задачей. Автомобилю удалось сдвинуть с места все три пикапа одновременно. Самый легкий из них весил 2141 килограмм. А суммарно крошечный электромобиль потянул примерно 7500 килограммов.
Еще один необычный эксперимент провели в конце июля американские видеоблогеры. Они решили проверить, стоит ли устанавливать бюджетную дугу безопасности в родстеры. Для этого специалисты установили деталь в Mazda MX-5 Miata, после чего сбросили автомобиль на крышу.