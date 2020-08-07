Smart протащил на тросе три пикапа

Для эксперимента блогеры взяли Smart EV третьего поколения. Силовая установка электромобиля была доработана: ее отдача достигла 90 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента. В соперники машине выбрали Jeep Gladiator, Chevrolet Silverado и огромный Ford F-250 Super Duty.

По условиям эксперимента, электромобилю предстояло сдвинуть с места и протащить за собой пикапы, с установленными в нейтральное положение коробками передач. Первым противостоять «Смарту» отправился «Гладиатор». Миниатюрный электромобиль без особых усилий потащил пикап за собой. То же самое Smart проделал с Chevrolet Silverado и даже с Ford F-250 Super Duty, который дополнительно укомплектовали грузовым модулем.