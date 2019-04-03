В Подмосковье начали собирать «Мерседесы»

На заводе «Московия» Mercedes-Benz планирует выпускать наиболее важные для рынка модели, в частности речь идет о кроссоверах. Производственная площадка оборудована технологиями «Индустрии 4.0»: здесь используется беспилотная транспортная система для перевозки кузовов автомобилей между цехами, автоматизированные отгрузочные тележки, а также различные роботизованные системы, повышающие эффективность работы.
Кроме того, на заводе используются электрические погрузчики, рекуперация тепла и водорастворимые лакокрасочные материалы. Все рабочие процессы завода организованы «под одной крышей». Это позволяет повысить скорость коммуникации между отделами и сократить маршрут движения автомобилей по конвейеру.
Как сообщалось ранее, объем производства достигнет 25 тысяч машин в год. При этом сборка будет налажен по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.
Сейчас «Мерседес» собирает в России грузовики. Их с 2010 году производят в Набережных Челнах.