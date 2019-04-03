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17:33

В Подмосковье начали собирать «Мерседесы»

Первым на конвейер встал седан E-Class

В Солнечногорском районе Московской области открыли завод Mercedes-Benz – «Московия». Сначала на предприятии будут выпускать седан E-Class, затем на конвейер встанут новый GLE и GLS. Инвестиции в строительство составили 250 миллионов евро, а количество сотрудников уже составляет более 1000 человек.
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На заводе «Московия» Mercedes-Benz планирует выпускать наиболее важные для рынка модели, в частности речь идет о кроссоверах. Производственная площадка оборудована технологиями «Индустрии 4.0»: здесь используется беспилотная транспортная система для перевозки кузовов автомобилей между цехами, автоматизированные отгрузочные тележки, а также различные роботизованные системы, повышающие эффективность работы.

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Кроме того, на заводе используются электрические погрузчики, рекуперация тепла и водорастворимые лакокрасочные материалы. Все рабочие процессы завода организованы «под одной крышей». Это позволяет повысить скорость коммуникации между отделами и сократить маршрут движения автомобилей по конвейеру.

Как сообщалось ранее, объем производства достигнет 25 тысяч машин в год. При этом сборка будет налажен по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Сейчас «Мерседес» собирает в России грузовики. Их с 2010 году производят в Набережных Челнах.

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