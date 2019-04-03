В Подмосковье начали собирать «Мерседесы»

Как сообщалось ранее, объем производства достигнет 25 тысяч машин в год. При этом сборка будет налажен по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Сейчас «Мерседес» собирает в России грузовики. Их с 2010 году производят в Набережных Челнах.