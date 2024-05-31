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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 20:05
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В Москве продают редкий винтажный родстер Mercedes-Benz

После глубокой реставрации автомобиль прошел всего 700 километров
В Москве за 22 миллиона рублей предлагают купить раритетный Mercedes-Benz. На продажу выставили модель 190 SL образца 1958 года. Культовую модель недавно восстановили до идеального состояния. Несмотря на то, что немецкая марка выпустила более 25 000 подобных родстеров, до наших дней сохранилось не так много машин в подобном виде. В связи с этим ретромобиль станет отличным пополнением частной или музейной коллекции.
В Москве продают редкий винтажный родстер Mercedes-Benz
© «Авто.ру»
Анастасия Мельник

Mercedes-Benz 190 SL выпустили в середине 50-х годов прошлого века. Родстер представили в качестве более доступной разновидности 300 SL — первого спорткара немецкого бренда, который визуально отличался «крыльями чайки». Под капотом заднеприводной машины находится штатный 1,9-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 105 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© «Авто.ру»

Недавно 190 SL прошел глубокую реставрацию, которую провели специалисты немецкой фирмы AMM Motor Сlassic. После восстановления до заводского состояния родстер проехал всего 700 километров. Приобрести раритетный автомобиль можно в Москве за 22 миллиона рублей.

В 2022 году в Москве продавали винтажный гран-турер BMW 503 Coupe образца 1960 год. На тот момент автомобиль был самой дорогой моделью баварской марки, доступной в России.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Mercedes-Benz
#Second hand
#Россия