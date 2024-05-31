В Москве продают редкий винтажный родстер Mercedes-Benz

После глубокой реставрации автомобиль прошел всего 700 километров

В Москве за 22 миллиона рублей предлагают купить раритетный Mercedes-Benz. На продажу выставили модель 190 SL образца 1958 года. Культовую модель недавно восстановили до идеального состояния. Несмотря на то, что немецкая марка выпустила более 25 000 подобных родстеров, до наших дней сохранилось не так много машин в подобном виде. В связи с этим ретромобиль станет отличным пополнением частной или музейной коллекции.