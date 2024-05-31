В Москве продают редкий винтажный родстер Mercedes-Benz

В Москве продают редкий винтажный родстер Mercedes-BenzПосле глубокой реставрации автомобиль прошел всего 700 километров
Mercedes-Benz 190 SL выпустили в середине 50-х годов прошлого века. Родстер представили в качестве более доступной разновидности 300 SL — первого спорткара немецкого бренда, который визуально отличался «крыльями чайки». Под капотом заднеприводной машины находится штатный 1,9-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 105 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической трансмиссией.
я выбрал вместо рекламы.
Недавно 190 SL прошел глубокую реставрацию, которую провели специалисты немецкой фирмы AMM Motor Сlassic. После восстановления до заводского состояния родстер проехал всего 700 километров. Приобрести раритетный автомобиль можно в Москве за 22 миллиона рублей.
В 2022 году в Москве продавали винтажный гран-турер BMW 503 Coupe образца 1960 год. На тот момент автомобиль был самой дорогой моделью баварской марки, доступной в России.